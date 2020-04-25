Sağlık çalışanları malzeme eksikliği yüzünden açlık grevi başlattı!

Çin'le sınırdaş olan Pakistan'da corona virüsü nedeniyle tespit edilen vakaların artmasından sonra sağlık çalışanları, kendilerini korumak için gereken tıbbi malzemelerin eksikliğini gerekçe göstererek açlık grevi başlattıklarını duyurdu.

Sağlık çalışanları malzeme eksikliği yüzünden açlık grevi başlattı!
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Pakistan’da 30 doktor ve sağlık çalışanı, corona virüsünden korunmak için gereken tıbbi malzemelerin yetersiz olması nedeniyle açlık grevine başladı.

Açlık grevindeki doktorların sözcüsü Salman Hasib, “Ön saflarda mücadele ediyoruz. Eğer biz korunamazsak, bu bütün halkı tehdit eder” dedi.

Hasib, hükümet taleplerini karşılayana kadar protestoyu sürdüreceklerini ifade etti. Hasib’in verdiği bilgilere göre, Pencap eyaletinde 30 doktor ve sağlık çalışanı açlık grevi yapıyor.

TESPİT EDİLEN VAKA YAKLAŞIK 12 BİN

DW Türkçe’de yer alan bilgilere göre, Hasib kendisinin 16 Nisan’dan bu yana açlık grevinde olduğunu söyledi. Ülkede tespit edilen yaklaşık 12 bin vakanın yaklaşık yarısının Pencap’ta olduğu belirtiliyor.

Ülkede sağlık çalışanları, koruyucu malzemelerin yetersiz olması nedeniyle haftalardır protesto eylemleri düzenliyor. Hükümet ise taleplere, bu ayın başında Ketta kentinde koruyucu malzeme talep eden 50 doktoru gözaltına alarak yanıt vermişti.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2020, 21:57
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