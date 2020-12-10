Saatler kala sızması yetti! Yunanistan'da büyük hayal kırıklığı...

Dakikalar önce başlayan AB zirvesi öncesi Yunan basını Türkiye haberlerini manşetten veriyor, Atina'da büyük bir hayal kırıklığı göze çarpıyor. Avrupa Parlamentosu'ndaki 53 Alman ve Yunan milletvekilinin Merkel'e yazdığı mektup ise şok etkisi yarattı.

Dünyanın ve Türkiye'nin gözünü çevirdiği Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi başladı. Zirvenin ilk günkü programında yer alan dış ilişkiler başlığının en önemli gündem maddesi, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye ile ilişkiler oluşturuyor.

Yunanistan, Fransa, Avusturya ve Güney Kıbrıs'ın başını çektiği ülkeler, Türkiye aleyhine bir kararın çıkması için Avrupa Birliği'ni kışkırtıyor. AB'nin en güçlü ekonomisi Almanya ile İtalya ve İspanya gibi önemli ülkeler ise Türkiye karşıtlarının atacağı adımların önünde duruyor.

Hafta başında gerçekleşen dışişleri bakanları toplantısından bir sonuç çıkmazken, Doğu Akdeniz ve Türkiye konusunda son sözü liderler söyleyecek.

Sonucun bu gece geç saatlerde ya da Cuma sabahı erken saatlerde duyurulması bekleniyor. BBC'ye göre, AB'nin bir adım atmadan ABD'de Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasını bekleyecek.

AB'nin önümüzdeki dönem için beklentileri arasında, Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin başlaması ve Doğu Akdeniz'deki gerilimin dinmesi öne çıkıyor.

Zirveye gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fransa lideri Emmanuel Macron, Türkiye hakkındaki bir soru üzerine "AB ülkelerinin egemenlik haklarını savunmak zorundayız" dedi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, zirvede bugün ve yarın büyük önem arz eden birçok konunun görüşüleceğini belirterek "Bunların başında da Türkiye konusu geliyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Ankara ile ilişkileri ve gelecekle ilgili perspektifleri değerlendireceğiz. Her şeyden önce Avrupa Birliği'nin tek sesle, birlik içinde, destekleyici ve inandırıcı biçimde konuşması gerekiyor. Ankara'ya vereceğimiz sinyaller net olmalı, tansiyonu yükseltecek dinamikleri tetiklememeli, bunu istemiyoruz."

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, zirvenin başlamasına saatler kala Türkiye mesajı verdi. Stoltenberg, "Farklılıklar ve anlaşmazlıklar var ve bunları ele almalıyız ama aynı zamanda Türkiye'nin NATO'nun ve Batı ailesinin parçası olduğu gerçeğini fark etmemiz lazım" ifadesini kullandı.