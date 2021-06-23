Ruslar, İngiliz savaş gemisine saldırdı

Rusya, Karadeniz'de bulunan İngiliz destroyerine uyarı ateşi açtı. Buna göre bir Su-24M uçağı, İngiliz Kraliyet Donanması destroyeri HMS Defender'ın yakınındaki sulara dört bomba attı. Interfax haber ajansının bildirdiğine göre bakanlık, İngiliz gemisinin Kırım açıklarında Rusya karasularına girip telsiz uyarılarını dikkate almayı reddetmesinin ardından uyarı ateşini başlattığını açıkladı. Bununla birlikte Rusya, olay meydana geldiğinde geminin karasularının 3 kilometre içinde olduğunu iddia etti. İNGİLTERE REDDETTİ İngiltere, Rus uçağının Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı iddialarını reddetti. İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, "HMS Defender'a uyarı ateşi yapılmadı. Kraliyet Donanması gemisi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapıyor." ifadeleri kullanıldı.



