Rus Sağlık Bakanı’ndan çarpıcı aşı açıklaması

Dünya genelinde birçok ülkede corona virüsü salgınını bitirmeye yönelik aşı çalışmaları devam ediyor. Rusya’da bu çalışmalarla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Sağlık Bakanı Mikhail Murashko yaptığı açıklamada, Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından daha önce hayvanlar üzerinde tamamlanan aşı testlerinin insanlar üzerinde de tamamlandığını ifade etti.

ÖNCE DOKTOR VE ÖĞRETMENLERE



Bakan Murashko, Ekim ayında aşının kullanıma hazır olacağını duyurdu.

Mikhail Murashko.

Murashko, “Covid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı. Aşının resmi prosedürlerinin tamamlanması için raporlama çalışmalarına devam ediliyor” diye konuştu.

İHA’nın aktardığına göre aşının uygulanması ile ilgili süreci de anlatan Murashko, izinleri tamamlandıktan sonra önce doktorlar ve öğretmenlere uygulanacağını, bu kişilerin gözlem altında tutulacağını ifade etti.