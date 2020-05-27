Rum Tarafının KKTC'ye Verdiği İlaç Fransa'da da Yasaklandı

Fransız hükümeti, hastanelerin Covid-19 hastalarına sıtma ilacı hidroksiklorokin verilmesine izin veren yönetmeliği iptal etti.

Dünya Sağlık Örgütü iki gün önce hidroksiklorokin ilacı hakkındaki kaygılar nedeniyle test amaçlı kullanımını askıya almıştı.

Fransa’da doktor Didier Raoult’un Mart ayında Covid-19 hastasını hidroksiklorokin ve azithoromycin kullanarak tedavi ettiğini iddia etmesi üzerine ilaç ülkede büyük tartışma konusu olmuştu.

Avrupa İlaç Kurumu da geçen ay hidroksiklorokin Covid-19 hastalarını tedavi ettiğine dair bir veri bulunmadığı uyarısında bulunmuştu.

Bazı araştırmalar, bu ilacın ciddi yan etkileri olduğunu, hastalarda kalp rahatsızlıklarına neden olabileceğini ortaya koymuştu.