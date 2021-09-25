Resmen Başladı!

Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcıların sevdikleri içerik üreticilere Bitcoin ile bahşiş vermelerini mümkün hale getirdi ve ayrıca sesli sohbet odaları Spaces'ta sunuculuk yapan kullanıcılara ödeme yapılabilmesi amacıyla bir fon başlattığını duyurdu



Mikroblogging sitesi Twitter, IOS işletim sistemi kullanıcılarının hemen başlayabileceği şekilde dijital ödeme altyapısını hayata geçirdi.

Habere göre, yeni özellik ile kullanıcılar beğendikleri içerik üreticilerine bahşiş ödemeleri yapabilecekler. Ödemeler için Bitcoin de kullanılabilecek. Bu özellik daha önce az sayıda kullanıcı için test amaçlı olarak kullanıma sunulmuştu.

İlerleyen zamanlarda daha farklı kripto para birimlerinin sisteme dahil edilmesi bekleniyor.

ÇOK AZ KULLANICIYA AÇILDI

Bitcoin ile bahşiş ödeme özelliği şu anda test amaçlı olarak çok az sayıda kullanıcının hizmetine sunuldu.



NFT'LERİ DE SİSTEME EKLEYECEK

Twitter, NFT tanımlama sistemlerini de altyapıya eklemek için çalışmalar yaptığını duyurdu.