Raab: "Müzakerelerinin yeniden başlaması için birlikte çalışacağız"

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans devam ediyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cenevre'de Kıbrıs sorunu üzerine düzenlenen gayrı resmi beşli konferansın ikili temasları bağlamında Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmeye değindi ve ikili arasındaki görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını yazdı.

Raab yaptığı açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin devam etmesi yönünde birlikte çalışmayı sürdürme konusunda anlaştık.” İfadesini kullandı.