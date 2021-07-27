Putin, olası bir nükleer savaş için harekete geçti!

Rusya Lideri Vladmir Putin, savaşa hazırlık amacıyla peş peşe adımlar atıyor. Ülkenin olası bir nükleer savaş için "Kıyamet" isimli 2 yeni ultramodern uçak alacağı açıklandı. Seleflerinin 2 katı uçuş menziline sahip uçaklar, üst düzey yetkililer için kullanılacak. Henüz üretim aşamasında olan uçaklar sayesinde liderler birlik ve füzeleri kontrol edebilecek.

Putin'in tüm dünyaya gözdağı verdiği söylemlerinin ardından Moskova askeri yatırım ve manevralarda vites yükseltti. En son İngiltere ve İsrail ile gerilim zirve yaparken, ülkeden art arda cüretkar hamleler geliyor.

NÜKLEER SAVAŞ İÇİN SATIN ALIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, bir nükleer savaş sırasında kullanılmak üzere iki yeni ultramodern "Kıyamet" uçağı alacağı açıklandı. Uyarlanan Ilyushin 96-400M'ler, Rus liderin bir atomik felaket sırasında birlikleri ve füzeleri kontrol etmesine olanak tanıyor. Askeri-sanayi sektöründen bir kaynak, yeni hava komuta ve kontrol uçaklarının ilkinin yapım aşamasında olduğunu söyledi.

UÇAK, ÜST DÜZEY YETKİLİLER İÇİN HAZIRLANDI

Kremlin komuta uçağı, kalıcı olarak mevcut Ilyushin Il-80 Maxdomes'in yerini alacak. Uçaklar, nükleer savaş durumunda başkanı ve diğer üst düzey askeri, güvenlik ve bakanlık yetkilileri için tasarlandı. Uçağa savaş jetleri eşlik ediyor ve havada yakıt ikmali yapılabiliyor.

"HENÜZ ÜRETİM AŞAMASINDALAR"

Milliyet'in haberine göre bir kaynak, "Rus Havacılık Kuvvetleri, Il-96-400M'ye dayalı iki hava komuta merkezi alacak" dedi ve ekledi:

"Bir tanesi şu an üretim aşamasında." Projenin adı Zveno-3S ve uçak, Voronezh Havacılık Fabrikasında yeni Il 96-400M'den uyarlanıyor.

Moskovsky Komsomolets ise haberinde "Uçağın telsiz kompleksi, birliklere, stratejik havacılığa, mobil ve silo fırlatıcılarına ve stratejik nükleer silah taşıyan denizaltılara 6 bin km'lik bir yarıçap içinde sipariş talimat vermeyi mümkün kılacak" denildi.

UÇUŞ MENZİLİ SELEFİNİN 2 KATI

Yeni İl-96-400m uçağının uçuş menzilinin 'selefininkinin' iki katı olacağı belirtiliyor. Uçağın telsiz sistemi, stratejik hava güçleri, füze kuvvetleri ve nükleer silah taşıyan denizaltılar dahil tüm birliklere emir iletilmesini sağlayacak.