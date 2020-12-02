Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de onaylandı

Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de onaylandı
banner23

İngiliz hükümeti, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısıyla ilgili bağımsız denetçilerin yaptığı “kullanım tavsiyesini” kabul ettiklerini duyurdu.

Aşı gelecek hafta İngiltere genelinde kullanıma hazır olacak.

Uluslararası ajansların son dakika gelişmesi şeklinde aktardığı haberde İngiliz hükümetinin açıklamalarına yer verildi. İngiliz  hükümeti, “Hükümetimiz bağımsız bir kuruluş olan İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı’nın aşının kullanıma dair verdiği onay tavsiyesini kabul etti. Aşı gelecek haftadan itibaren Birleşik Krallık genelinde erişilebilecek” açıklamasını yaptı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ersin Tatar'dan bayrak tepkilerine Twitter'dan...
Ersin Tatar'dan bayrak tepkilerine Twitter'dan...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18