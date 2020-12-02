Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de onaylandı

İngiliz hükümeti, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısıyla ilgili bağımsız denetçilerin yaptığı “kullanım tavsiyesini” kabul ettiklerini duyurdu.

Aşı gelecek hafta İngiltere genelinde kullanıma hazır olacak.

Uluslararası ajansların son dakika gelişmesi şeklinde aktardığı haberde İngiliz hükümetinin açıklamalarına yer verildi. İngiliz hükümeti, “Hükümetimiz bağımsız bir kuruluş olan İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı’nın aşının kullanıma dair verdiği onay tavsiyesini kabul etti. Aşı gelecek haftadan itibaren Birleşik Krallık genelinde erişilebilecek” açıklamasını yaptı.