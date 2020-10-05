Peş peşe rekor kırıldı, DSÖ’den korkutan uyarı

Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının son haftalarında ortaya çıkan ve kısa bir süre içinde küresel bir salgın halini alan corona virüsü salgını ile ilgili bugün birçok açıklama geldi.

Açıklamaların ilki özellikle Mayıs ve Haziran ayında vaka sayısının patlama yaşandığı Rusya’dan geldi… Rusya’da son 24 saatte 10 bin 888 kişide daha corona virüsü vakası tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 225 bin 889’a ulaştı.

Rusya’da açıklanan günlük vaka sayısı 12 Mayıs’tan beri ülke tarihindeki en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti. Yapılan açıklamada dün tespit edilen Covid-19 vakalarının 3.537’sinin başkent Moskova’da bulunduğu vurgulandı.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 117 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 21 bin 475´e ulaştığını açıkladı.

İRAN DA 24 SAATTE 235 ÖLÜM

Rusya’dan gelen bu açıklamanın ardından acı bir rekor da İran’dan geldi… İranlı yetkililer ülkede son 24 saat içerisinde 235 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylelikle ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 27.192’ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkede son 24 saat içerisinde 3.902 insanda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Orta Doğu’da salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ülkedeki toplam vaka sayısı 475.674’e çıktı.

Lari, ülkedeki 31 bölgenin 30’unun corona virüsü bulaşma riskinin yüksek olduğu kırmızı bölge olarak konumlandığını da duyurdu. İlk vakaların Şubat ayında tespit edildiği İran’da ilk vaka Kum kentinde bulunmuştu.

DSÖ: HER 10 KİŞİDEN 1’İ COVID-19

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kuruluşun üst düzey isimlerinden biri olan Mike Ryan, dünya genelindeki her 10 kişiden 1’inin kaba bir hesaplama ile Covid-19 olduğunu söyledi.

Özellikle Güneydoğu Asya’da vaka sayısının artış gösterdiğini ve Avrupa ile Akdeniz’in doğusundaki ülkelerde de vaka ve ölüm sayısının arttığını dile getiren Ryan, “Şu anki hesaplamalarımıza göre dünya çapındaki nüfusun yüzde 10’una corona virüsü bulaştı. Bu ülkelere göre değişiyor ve şehirden kasabalara da değişiklik gösteriyor. Fakat demek istediğimiz dünyanın geri kalanı halen risk altında. Çok zorlu bir döneme giriyoruz. Bu hastalık yayılmaya devam ediyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020, 16:09