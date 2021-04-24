Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı.

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Yeni tip koronavirüs mutasyonu nedeniyle can pazarının yaşandığı Hindistan'da salgın, endişe verici boyutlara ulaştı. Ülke genelinde hastanelerde yaşanan oksijen sıkıntısı ölümleri beraberinde getirirken, ölü sayısındaki artış nedeniyle gömülecek yerin kalmadığı ülkede krematoryumlar ara vermeksizin çalışmaya devam ediyor..

Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı.
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Tüm dünyada yaşamı olumsuz etkilen koronavirüs salgını, Hindistan'ın sağlık sisteminin çökme aşamasına gelmesine neden oldu..

Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı
Ülkede günlük tespit edilen vaka sayıları 350 binlere yaklaştı ve milyonlarca ağır hasta, hastaneleri doldurdu.
Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı
Son açıklanan verilere göre 24 saate 345 bin 147 vaka tespit edildi, 2 bin 621 kişi de hayatını kaybetti.
Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı

Ülkede toplam vaka sayısı 16 milyon 610 bin 481'e, iyileşenlerin sayısı ise 13 milyon 867 bin 997'ye ulaştı

Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı
Ülke genelinde 2 milyon 552 bin 935 aktif vaka bulunuyor.
Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı
Ülkede artan vaka sayıları sonrası krematoryumlar günün her saati çalışmaya başladı.
Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı
Günde 200 binin üzerinde vakanın tespit edildiği ülkede yetkililer, çareyi ölen insanların bedenlerinin yakıldığı krematoryumları haftanın 7 günü/24 saat boyunca çalıştırmakta buldu.
Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı
Ülkenin en kalabalık şehirlerinde olan, 29 milyon nüfuslu Yeni Delhi'de bulunan krematoryumlardan gelen kareler, ülkedeki koronavirüs krizinin boyutunu gözler önüne serdi.
Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı
Durmadan çalışan krematoryumlardan yükselen dumanlar, şehrin üstünü tamamen kapladı.
Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı
Ülkenin batısındaki Gucarat, Maharaştra eyaletleri, kuzeyindeki Haryana eyaleti ve merkezindeki Madya Pradeş eyaletindeki hastanelerde ise, oksijen tanklarının tamamen tükenmek üzere olduğu duyuruldu.
Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı
Başkent Delhi'deki Sir Ganga Ram Hastanesi'nde, geçtiğimiz cuma günü 25 hastanın yeterli oksijen sağlanamadığı için hayatını kaybettiği açıklandı.
Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı
Hastane yetkilileri acil yardım çağrısında bulunarak 60 hastanın daha ölmek üzere olduğunu duyurdu.
Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı
Oksijen tankı, gece saatlerinde hastaneye ulaştırıldı.
Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı
Hastanelerde oksijen tanklarındaki azalma, ülkenin Demiryolu Bakanlığı'nı harekete geçirdi.
Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı
Ülke çapında başlatılan uygulama kapsamında, trenlerle birçok eyalete oksijen tankları taşınıyor.

Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı
Sağlık yetkilileri, bu uygulamanın, vaka artışları nedeniyle bir süre daha devam edeceği görüşünde.
Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı
Ülkedeki birçok hastanede, hastaların herhangi bir yatağa nakledilemeden yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı
Ülkede 7 ay önce salgına bağlı olarak benzer bir oksijen sorunu yaşandığı, ancak şu anda yeni dalga ile yaşanan oksijen sorununun çok daha kötü olduğu bildirildi.
Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı
Hindistan'daki hastanelerin genellikle oksijen stokunun yüzde 15'inin kullandığı, ancak yeni dalgayla bu oranın yüzde 90'a kadar çıkarıldığı açıklandı.

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