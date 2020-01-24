Öldüren Corona virüs kabusu büyüyor (Çin'de 3 kentte 18 milyon kişiye tecrit)

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (2019-nCoV) salgınında 830 kişi virüsten etkilendi, 25 kişi hayatını kaybetti.

HUBEY EYALETİ DIŞINDA İLK ÖLÜM

Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamasına göre, Tibet Özerk Bölgesi ve Çinghay eyaleti dışında ülkedeki bütün, özerk bölge, özel idari bölge ve eyalete yayılan koronavirüsten etkilenenlerin sayısı, 177’sinin durumu ağır olmak üzere 830’a yükseldi.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin 24’ünün Hubey eyaletinden, birinin de Hıbey eyaletinden olduğu belirtildi.

Wuhan'da ilk kez aralık ayı ortalarında ortaya çıkan virüs nedeniyle kentte yaşayanlara tecrit uygulanmaya başlandı. Yollara barikatlar kuruldu, kente giriş çıkışlar yasaklandı. Kentten uçuşlar iptal edildi.

Diğer yandan salgından etkilenen kişilerle temasa geçen kişilerden müşahade altına alınanların sayısı 8 bin 420’ye çıkarken, virüs taşıma durumları "şüpheli" olan kişilerin sayısı ise 1072 olarak açıklandı.

Salgın vakası sayısında Hubey eyaleti 444 kişiyle başı çekerken, bunu 32 vaka ile Guangdong, 27 Vaka ile Cıciang eyaletleri takip ediyor. Enfekte sayısı başkent Pekin’de 26, Şanghay’da ise 20 oldu.

HUBEY’DE KARANTİNAYA ALINAN KENT SAYISI 8’E ÇIKTI

Vuhan’ın başkenti Hubey’de karantinaya alınan kent sayısı 8’e çıktı. Eyaletteki Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleri ile ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Ayrıca bazı kentlerde, petrol ofisi, hastane, eczane ve marketlerin dışında faaliyet gösteren işletmelerin çalışmasına ara verildi. Bununla birlikte bazı şehirler arası otobanlar ulaşıma kısmen açık bırakıldı.

Hubey Eyalet Hükümeti’nden yapılan açıklamada ise eyaletteki tüm turizm acentelerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Fakülteler, ilk ve orta okullar ile kreşlerin eğitime başlama tarihlerinin ertelendiği, kentte bulunan polis ve askeri birliklere ait personellerin izinlerinin iptal edildiği vurgulandı.

Bu arada Çin Maliye Bakanlığı, Vuhan’daki salgınla mücadele için 1 milyar yuan (144 milyon dolar) tahsis etti.

Virüs tespit edilen hastalar özel kabinlerle hastanelere naklediliyor. Hastanelerin dışına kurulan özel çadırlarda hastalar karantinaya alınıyor. Wuhan'da virüs kapan hastaları tedavi etmek için özel bir hastane de kurulacak.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Wuhan'da ulaşımın durması, kente girişlerin yasaklanmasıyla halk yiyecek stoğu yapmaya başladı. Kente uygulanan karantina önlemlerinin ne zamana kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

HAVA YOLU VE DEMİR YOLU BİLETLERİNDE ÜCRETSİZ GERİ ÖDEME

Bu arada Çin'de 24 Ocak'tan itibaren Çin Sivil Havacılık İdaresi ve Çin Devlet Demiryolları, ülke genelinde hava ve demir yolu seferlerinde isteğe bağlı bilet iadesi yapabilecek.

Biletlerin iadesi durumunda geri ödeme masrafı alınmayacak.

VİRÜSÜN KAYNAĞI YILANLAR MI?

Ölümcül virüsün kaynağı konusunda da araştırmalar sürüyor. Yılanlardaki protein kodlarının virüsle benzerlik gösterdiği ortaya çıktı. Raporlar, yılanların Wuhan'daki yerel deniz ürünleri pazarında satıldığını gösteriyor. Bu da virüsün yarasalardan yılanlara ve daha sonra insanlara geçmesi olasılığını arttırıyor.

VİRÜS ÇİN'DEN 9 ÜLKEYE SIÇRADI

Salgın, Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi’nde birer kişide, ABD, Japonya, Güney Kore’de 1’er kişide, Tayland’da 3 kişide tespit edildikten sonra, Singapur, Vietnam ve Suudi Arabistan'a da sıçradı.

Singapur Sağlık Bakanlığı, 20 Ocak'ta ailesiyle Singapur'a gelen Vuhan'da yaşayan 66 yaşındaki Çinli bir erkekte yeni tip Corona virüs tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, yoldayken boğazı ağrıyan, ertesi gün ateşi çıkan ve öksürmeye başlayan Çinli hastanın karantinaya alındığını duyurdu.

Hastaya yapılan testlerin bugün çıkan sonuçlarının, yeni tip corona virüs taşıdığını ortaya koyduğu belirtildi. Çinli adamın yakın temas içinde bulunduğu kişilerin ve uçakta yakınında oturanların da izinin sürüldüğü, 37 yaşındaki oğlunun ise "şüpheli vaka" olarak müşahade altına alındığı kaydedildi.

Vietnam Sağlık Bakanlığı, dün ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Çinli bir baba ile oğlunun yeni tip Corona virüs taşıdığının tespit edildiğini açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde yaşayan 66 yaşındaki baba Li Ding'in, 13 Ocak'ta 28 yaşındaki oğlu Li Zichao'yu görmek Hanoi'ye geldiği, babayla oğlunun buradan Ho Chi Minh'e geçtiği belirtildi.

Babanın 17 Ocak'ta ateşlenmeye başladığı, oğlunda da benzer semptomların bundan 3 gün sonra görüldüğü kaydedildi.

Hindistan Dışişleri ve Parlamento İlişkileri Bakan Yardımcısı Vellamvelly Muraleedharan, Suudi Arabistan'da çalışan bir Hint hemşirede yeni tip Corona virüs vakası görüldüğünü bildirdi. Muraleedharan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "El Hayat Hastanesinde çalışan, çoğunluğu Kerala'dan (eyalet) 100 Hint hemşire test edildi ve bir hemşire dışında diğerlerinde corona virüse rastlanmadı" ifadelerini kullandı.



Vellamvelly Muraleedharan, virüsten etkilenen hemşirenin Suudi Arabistan'ın Abha şehrindeki Ulusal Asir Hastanesinde tedavi gördüğünü ve iyileşme belirtileri gösterdiğini de belirtti.

Hastanelerin dışına kurulan özel çadırlarda hastalar karantinaya alınıyor. 25 Ocak'ta kutlanacak olan Çin yeni yılı ise uzmanları endişelendiriyor.

Bu dönemde ülkede milyonlarca kişi seyahat ediyor. Virüsün daha geniş alanlara yayılmasına neden olmasından korkuluyor.

Pek çok Çinlinin seyahatlerini iptal etmeye başladığı yönünde bilgiler de var. Şu ana kadar virüse karşı kullanılabilecek herhangi bir aşı yok.

Dünya genelinde pek çok havalimanında Çin'den gelen yolculara yönelik virüs taramalarının sıklığı artırıldı.

Dünya genelinde bazı havayolları önlem amacıyla Wuhan'a uçuşları durduruğunu ilan etti.

Dünyanın en yoğun 3'ncü havalimanı olan Dubai Uluslararası Havalimanı da Çin'den gelen uçuşlar için termal kameralarla virüs taraması yapacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Çin hükümetinin virüsle ilgili edindikleri bilgileri kendileriyle hızlı ve şeffaf bir şekilde paylaştığını duyurdu. Bu sayede dünya genelindeki vakalara tanı konulabildiği belirtildi.

ENDONEZYA'DA CORONA VİRÜS ŞÜPHESİ

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, bir iş merkezi, binada ofisi olan Çin'e ait teknoloji şirketi Huawei çalışanının ülkesinden yeni dönmesi sonrasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Corona virüs şüphesine karşı tecrit edildi.

Bina çıkışlarının bir süreliğine kontrol altına alındığını ve binadaki çalışanlara maske dağıtıldığını açıklayan yetkililer, coronavirüs nedeniyle yüksek ateş ve boğaz ağrısı yaşadığından şüphelenilen Çinli çalışanın hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Corona virüs şüphesine karşı halktan paniğe kapılmamalarını isteyen Sağlık Bakanı Terawan Agus Putranto da yaptığı açıklamada, söz konusu kişiye virüsün bulaşıp bulaşmadığına ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Putranto, ülkede başlıca havalimanı ve limanlar olmak üzere 135 giriş noktasında görevli ve termal tarayıcılarla koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemlerin alındığı bilgisini de paylaştı.