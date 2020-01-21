NY Times: THY kazasında Boeing'in hatası gizlendi

New York Times gazetesi, 2009 yılında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da meydana gelen kazada pilotların hatasının çok küçük bir boyutta olduğunu, ancak Boeing firmasının yaptığı "riskli tasarım seçimleri ve hatalı güvenlik değerlendirmeleri"nin de kazanın yaşanmasına katkıda bulunduğunu yazdı.

Gazete söz konusu kazadaki bazı ayrıntıların ört bas edildiğini, Boeing firmasıyla Amerikalı federal güvenlik yetkililerinin baskısıyla Hollandalı güvenlik kurulunun hazırladığı nihai rapordan uçağın üretici firmasına ait hataların çıkarıldığı belirtildi.

Uzmanlarla yapılan röportajlar ve belgelerle desteklenen haberde ayrıca 2009'daki kaza ile Boeing 737 Max tipi uçakların Endonezya ve Etiyopya'da yaşadığı kazalar arasında benzerlikler bulunduğunun kanıtlandığı bilgisine de yer verildi. Habere göre Hollandalı yetkililer kazadaki hatalara ilişkin bazı bulgularda da değişiklikler yaptı.

"Boeing pilotları uyarmadı, hatalarından ders almadı"

Sivil havacılık güvenliği uzmanı Doktor Sidney Dekker kazalarla ilgili olarak, "2009'da yaşanan THY kazasıyla Max kazalarını ele alalım. Tekli sensörlerin hata vermesi sonucu sistemde ateşleme yapılamıyor. Bu durum çok feci sonuçlar doğurdu. Ancak Boeing bu sistemlerin arızalanması durumunda pilotlara ne yapması gerektiğiyle ilgili herhangi bir bilgi vermedi" ifadelerini kullandı.

Dekker ayrıca 2009'da yaşanan kazanın bir gösterge olduğunu, ancak bu hatadan ciddi bir şekilde ders alınmadığını da sözlerine ekledi. Doktor Sidney Dekker, 2009'da yaşanan THY kazası sonrası Hollandalı kurula teknik bilgi veren uzmanlar arasında yer alıyordu.

25 Şubat 2009'da İstanbul-Amsterdam seferini yapan Boeing 737-800 tipi THY yolcu uçağı Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı'na iniş yaparken tarlaya düşmüş, kazada üçü mürettebat 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası inceleme yapan yetkililer, kazanın pilotaj hatası sonucu gerçekleştiğini açıklamıştı.

Boeing Max'in karıştığı 2 uçak kazasında bir senede 346 kişi öldü

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize düşmüştü. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olaydan sonra Boeing firması, 737 Max tipi uçaklarını geri çekerek uçuşları askıya almıştı.