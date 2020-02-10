Mini buzul çağı geri geliyor

Güneş, 11 yılda bir bilinmeyen nedenle ‘Solar maximum’ ve ‘Solar minimum’ diye döngüler yaşıyor. İki yıl önce ‘Solar minimum’ dönemi başladı ki; bu döneme ‘en az güneş enerjisi aktivitesi’ diye özetlenebilir. Bu dönemde güneş lekesi ve güneş patlaması aktivitesi azalır… Özetlersek; Güneş’in enerjisi düşer… Ancak bir bilim insanı ‘daha kötü’ senaryoyu gündeme getirdi: “Güneş bu yıl kış uykusuna yatacak.”

“DÜNYA, MİNİ BUZUL ÇAĞI YAŞAYACAK”

İngiltere’nin Newcastle kentindeki Northumbria Üniversitesi‘nden Prof. Valentina Zharkova şöyle konuştu: “Güneş, kış uykusuna yatıyor diye özetleyeceğimiz Grand (Büyük) Solar Minimum (GSM) dönemine giriyor. Dünya genelinde sıcaklıklar 1 derece düşebilir.”

“Az gibi durduğuna bakmayın. 1 derecelik düşüş her şeyi ters düz eder. Yazlar daha yağışlı ve soğuk geçecek. Bu dönem 30 yıl sürecek. Dünya bir mini buzul çağı yaşayabilir.”

400 YILDA BİR OLUYOR, KUZEY YARIMKÜRE DONACAK

“Bu kış uykusu döneminde Güneş yüzeyinde daha az güneş lekesi ve daha az enerji olacak. Radyasyon direkt Dünya ve diğer gezegenler tarafından emilecek. Yazlar kış gibi olacak.”

400 yılda bir yaşanan GSM, en son 17’nci yüzyılda görüldü. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA 2006 yılındaki raporunda “1650’den 1710’a kadarki dönemde Kuzey Yarımküre’de sıcaklıklar çakıldı. Avrupa ve Kuzey Avrupa’da donlar yaşandı. Hollanda kanalları dondu. Yiyecek sıkıntısı yaşandı.”

“YİYECEK SIKINTISI ÇEKECEĞİZ”

Prof. Valentina Zharkova da bunu hatırlatarak “Umarım önümüdeki 33 yıl yaşayacaklarımız o günkü gibi olmaz. Tarım etkilenecek. Geçen Nisan ve Mayıs ayında Yunanistan ve İspanya’daki kar yağışını hatırlayın, tüm mahsüller yok oldu. İngiltere brokoli ve meyve sıkıntısı çekti” dedi.