Maske dağıtamıyor silahlanma peşinde

Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği ve ABD'den aldığı cesaretle küstahlaşan Yunanistan, bir yandan Türkiye'yi tehdit ederken bir yandan da yeni silah alımı için siparişler veriyor. Ancak Yunanistan'ın ülke içindeki gündemi ise oldukça farklı.

Atina hükümeti, hafta başında okulları açarken öğrencilere maske dağıtımı sözü vermişti. Ancak öğrenciler maskeleri teslim alınca büyük şok yaşadı. Dağıtılan maskelerin büyük çoğunluğu, yanlış ölçüm nedeniyle değil çocuklar yetişkinler için bile çok büyüktü.

ALAY KONUSU OLDU

Öğrenciler, devasa maskelerle çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

BAKANLIK ŞİRKETİ SUÇLADI

Bu durum velilerin büyük tepkisini çekti. Sağlık Bakan Yardımcısı Vassilis Kontozamanis, üretici firmayı suçlarken, şirket ise hükümetin uzman komitesinin belirlediği ölçülerde üretim yaptıklarını savundu. Sağlık Bakanlığı ise durumun kısa süre içinde düzeltileceğine söz verdi.