Mahkumları böyle topladılar

El Salvador hapishanesindeki gardiyanlar, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak mahkumları zorla kontrol altına alındı. Ülkede bir günde 22 cinayetin duyurulmasının ardından bu kararı Cumhurbaşkanı Nayib Bukele verdi. Bütün çete liderlerinin baskı altına alınması emrini de veren Cumhurbaşkanı bu durumu olağanüstü hal olarak ilan etti.

Mahkumları böyle topladılar
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Orta Amerika ülkesi El Salvador'da bulunan Izalco Hapishanesi'nde mahkumlar zorla hücre hapsine alındı.

Devlet Başkanı Nayib Bukele tarafından verilen kararda, ülkede bir günde 22 cinayetin işlenmesinin ardından olağanüstü hal ilan edildi.

Bu karar kapsamında çete liderleri ve üyelerinin bulunduğu hapishanelerde de hücre cezası emri verilince mahkumlar sosyal mesafe ve corona virüs önlemsiz müdahaleye mahkum kaldılar.

Bukele, Twitter'da paylaştığı mesajda şöyle yazdı: "Dış dünya ile temasa izin yok. Mağazalar kapalı kalacak ve tüm aktiviteler bir sonraki duyuruya kadar askıya alınacaktır. Çete liderleri hücre hapsine girecek."

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