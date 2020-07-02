Madende Göçük: Ölü Sayısı 113'e Yükseldi

Myanmar'da aşırı yağışların ardından bir madende göçük meydana geldi.

İtfaiye tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin kuzeyinde bir yeşimtaşı madenindeki göçükte şimdiye kadar en az 113 madencinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Can kaybı ilk olarak 50 olarak açıklanmıştı. Sayının daha da artmasından endişe ediliyor.

Ayrıca göçüğün altında 200'den fazla işçinin bulunduğu bildirildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Myanmar İtfaiye Servisi, "Diğer bedenler çamurun içinde. Can kaybı sayıları artacak" dedi.

Myanmar'ın Hpakant bölgesindeki madenlerde sık sık kazalar meydana geliyor.



Kontrollerin yetersiz olduğu bölgede çok sayıda göçük yaşandı.



Myanmar'da yeşimtaşı madenciliği ülke ekonomisi için önemli bir yer tutuyor. 2016 yılına ait rakamlar 750 milyon dolarlık ihracat olduğunu ortaya koydu.



Ancak uzmanlar direkt olarak Çin'e gönderilen taşlar nedeniyle gerçek miktarın çok daha fazla olduğunu söylüyor.