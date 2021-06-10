Macron’a tokat attı!

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a 8 Haziran’da Tain-l'Hermitage kasabasına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında tokat atan Damien Tarel, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Macron’a tokat attı!
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, ülkenin güneydoğusundaki Drôme bölgesinde bulunan Tain-l’Hermitage kasabasına 8 Haziran'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, 28 yaşındaki Damien Tarel tarafından tokat atılmıştı.

Fransız savcılar, Tarel hakkında 18 ay hapis cezası istemesine rağmen Tarel Valence Mahkemesi tarafından 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca Tarel hakkında, 4 ay hapis cezasına ek olarak 14 ay denetimli serbestlik kararı alırken, Tarel'i kamu görevinden men etti.

Mahkeme, Tarel'in 5 yıl silah bulundurmasını yasaklarken, 3 yıl boyunca medeni haklarından yoksun bırakma kararı aldı. Tarel'e ayrıca, psikolojik tedavi alma şartı getirildi.

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