Macron'dan Afrika'ya aşı sadakası...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve AB'nin ellerindeki aşıların yüzde 4 ya da 5'ini yoksul ülkelere acilen göndermesi önerisinde bulunarak bunun Rusya ve Çin'in boşluk doldurmasına karşı kendi çıkarlarına olduğunu söyledi. Macron bunun çok az bir miktar olduğunu da ekleyerek "insanlar sahada bir şeyler olduğunu görebilsin" ifadesini kullandı.

'AZ BİR KISMINI NAKLEDELİM Kİ SAHADA BİR ŞEYLER OLDUĞUNU GÖRSÜNLER'

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times'a konuşan Macron, aşıların eşitsiz paylaşımının uzun vadede siyasi açıdan da "sürdürülemez" olduğunu savunarak bu durumun bir tür "aşı etki savaşı"na yol açtığını söyledi. Macron, "Çin'in ve Rusya'nın stratejisini görebiliyorsunuz. Küresel sağlık sorunu siyasi bir sorun haline geliyor" diye konuştu.

Afrika'ya Koronavirüs aşısı tedarikini nasıl planladıklarına ilişkin bir soru üzerine Macron "Derhal milyarlarca doz ya da milyarlarca ve milyarlarca Avro göndermekten söz etmiyoruz, sadece elimizdeki dozların yüzde 4-5'ini hızla tahsis etmek sözkonusu" dedi. Macron, "Bu bizim aşılama kampanyalarımızı değiştiremeyecek. Sadece her ülke elindeki on milyonlarca dozun az bir kısmını çok hızlı nakledecek ki, insanlar sahada bir şeyler olduğunu görebilsin" diye ekledi.

Konuyu Almanya Başbakanı Angela Merkel ile konuştuklarını ve onun da onayladığını söyleyen Macron, çok daha fazla doz üretim kapasitesine sahip olan ABD'nin de desteğini almayı umduklarını belirtti. Macron gönderilmesini önerdiği aşı miktarı için de "Çok küçük bir miktar ve bu bizim çıkarımıza" diye eklemeyi ihmal etmedi.

BM GENEL SEKRETERİ UYARMIŞTI: VAHŞİCE BİR EŞİTSİZLİK

BM Genel Sekreteri António Guterres bu hafta yaptığı açıklamada, halen 130 ülkenin tek bir doz Koronavirüs aşısına ulaşamadığını, dünyadaki aşı dağıtım sürecinin “vahşice bir eşitsizlik ve adaletsizlik” içinde gerçekleşmekte olduğunu söylemişti. Guterres, “Şu ana kadar aşılamalarda vahşice bir biçimde eşitsiz ve adaletsizlik içinde ilerlendi. Yalnızca 10 ülke aşıların yüzde 75’ini aldı. Bu arada 130’un üzerinde ülkeye tek bir doz aşı ulaşmadı” demişti.