Lavrov: AB ile ilişkileri koparmaya hazırız!

Moskova, Avrupa Birliği’nin Rus ekonomisini tehdit edecek yaptırımlar uygulaması halinde AB ile ilişkilerini sona erdirmeye hazır olduğunu açıkladı.

Lavrov: AB ile ilişkileri koparmaya hazırız!
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın askeri alanda bütünüyle kendisine yeterli olduğunu belirterek, ekonomisi açısından da aynı düzeye gelmek için gayret sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Solovyov Live isimli televizyon programına katılan Lavrov ‘‘Hazır olduğumuz varsayımından yola çıkıyoruz. Eğer bir kez daha, en hassas sektörlerimiz de dahil olmak üzere ekonomimiz açısından riskler yaratabilecek yaptırımlar uygulandığını görürsek hazırız. Dünyadan yalıtılmak istemiyoruz, ama hazır olmak zorundayız. Eğer barış istiyorsanız, savaşa hazırlanın’’ diye konuştu. Sputnik’te yer alan habere göre, Lavrov’un açıklaması AB’nin dış işleri şefi Josep Borrell’in, Brüksel’in Moskova’ya karşı yeni yaptırımları Şubat ve Mart aylarındaki AB zirvelerinde tartışacağına ilişkin yorumuna yanıt olarak geldi. Borrell aynı zamanda Rusya’nın kendisini Avrupa’dan kopardığını belirtmiş, Rus Dışişleri Bakanlığı ise Borell’in açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladığını ve Moskova ziyareti sorusundaki yorumlarıyla çelişkili bulduğunu kaydetmişti.

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