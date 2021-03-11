Kraliçe’den Harry ve Meghan’a zeytin dalı: Bizzat görüşecek

Kraliçe Elizabeth, yaptıkları röportajla ortalığı yangın yerine çeviren Prens Harry ve Meghan Markle çiftine zeytin dalı uzatmaya hazırlanıyor. Kraliçe'nin resmi yanıtların dışında, çifti telefonla arayarak bizzat iletişim kuracağı belirtildi.

Kraliçe’den Harry ve Meghan’a zeytin dalı: Bizzat görüşecek
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Kraliyet görevlerini bıraktıktan sona ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle’ın, Oprah Winfrey’e verdikleri röportaj sonrası İngiltere’de yer yerinden oynadı.

Bebeğinin renginin ne olacağı konusunda endişelerin bulunduğu ve ırkçılığa uğradığını öne süren Meghan, bir dönem intiharı bile düşündüğünü söylemişti. Kendisini kapana kısılmış hisseden Harry ise, William ve Charles’ın da aynı durumda olduğunu savunmuştu.

BİR TEK ONA SÖZ SÖYLEMEDİLER

Çift, Kraliçe Elizabeth hakkında olumsuz bir yorumda bulunmazken, ona büyük saygı duyduklarını söylemişti. Harry ve Meghan’ın bu yaklaşımı karşılık bulmuş gibi görünüyor. Buckingham Sarayı’ndan yapılan ve ırkçılıkla ilgili endişelerin inceleneceği belirtilen resmi açıklamadan sonra Kraliçe Elizabeth’in Harry ve Meghan’la iletişim kurmaya hazırlandığı öğrenildi.

TELEFONLA ARAYACAK

Daily Mail gazetesinin haberine göre, resmi açıklamada “Harry, Meghan ve Archie her zaman bu ailenin sevilen üyeleri olarak kalacaklar” dense de, Kraliçe Elizabeth’in bunu bizzat vurgulamak istediği belirtiliyor. Kraliçe’nin çifte ‘zeytin dalı’ uzatmak istediğini yazan gazete, önümüzdeki günlerde bir telefon görüşmesinin gerçekleşeceğini aktardı.

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