Koronavirüsün kontrol altına alındığı ülkeye yerleşmek isteyen Amerikalıların sayısında dev artış

Koronavirüs pandemisinin kontrol altında tutulduğu Yeni Zelanda'ya taşınmanın yollarını araştıran Amerikalıların sayısı yüzde 160 arttı.

New Zealand Herald gazetesine göre 2019'un aynı dönemine kıyasla geçen ay internette Yeni Zelanda'nın göçmenlik sitesini ziyaret eden Amerikalıların sayısı 112 bin 800 fazla çıktı.

Gazetenin yaptığı analiz, göçmenlik sitesini dakikada bir Amerikalının ziyaret ettiğini de gösterdi.

Haberde ayrıca, geçen ay "Yeni Zelanda'ya taşınmak" ifadesini içeren Google aramalarının da arttığı belirtildi.

Yeni Zelanda pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık bin 500 Kovid-19 vakası bildirirken, ABD'deyse 4,5 milyondan fazla kişi virüse yakalandı ve 150 bini aşkın kişi de yaşamını yitirdi.

Yeni Zelanda'daki Massey Üniversitesi'nden sosyologlar, artan ilginin ardında yatan nedenin bu istatistikler olduğunu söyledi.

Massey Üniversitesi'nden Profesör Paul Spoonley, "Orta sınıf, meslek sahibi Amerikalılar 'Peki kendi güvenliğimiz ve ailelerimizin güvenliği için nereye gideceğiz?' diye soruyor" dedi.

Amerikalıların Yeni Zelanda'ya duyduğu ilgide birden fazla "itme ve çekme faktörü" olduğunu belirten Spoonley, benzer bir gidişatın 2016'da Donald Trump'ın seçilmesinden sonra da gözlendiğini ifade etti.

Profesör Spoonley şöyle konuştu: