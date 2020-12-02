'Kızıma yaptırdım' demişti! Rus aşısı ile ilgili şok iddia...

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği aşının klinik testlerine 18 Haziran'da başlanmıştı.
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Sputnik-V aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçları açıklanmış, her iki doz aşıyı da alan 18 bin 794 hastadan elde edilen test verilerinin olumlu olduğu duyurulmuştu.
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Buna göre Sputnik V aşısının 28. günde yüzde 91.4 etkili, 42. gündeyse yüzde 95 etkili olduğu görülmüştü.
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"Sputnik V" adlı aşı adayı dozunun, 10 dolardan (yaklaşık 79 Türk lirası) az fiyata yurt dışına satılacağı açıklanmıştı.
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Açıklamada, "Bir kişinin aşılanması için gerekli 2 dozun fiyatı 20 dolardan (yaklaşık 158 Türk lirası) az olacak." denmişti.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sputnik V aşısının geliştirildiğini bizzat duyurmuş ve kendi kızının da aşıyı yaptırdığını açıklamıştı.
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Rusya’da Gameleya Enstitisü tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının arkasındaki bilim insanları, İngiliz AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’ne ilginç bir çağrıda bulunmuştu.
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Rus bilim insanları, aşılarının etkinliklerini artırmak için kendilerininki ile karıştırarak denemelerini teklif etti.
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Hata yaptığını kabul eden AstraZeneca/Oxford, İngiltere'de 3 bine yakın gönüllüye, yanlışlıkla, olması gerekenin yarısı düzeyinde dozlar uygulandığını açıkladı.
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Fakat bu "yanlış" uygulamanın yüzde 90 ile daha etkili sonuç verdiği görüldü. Brezilya ve İngiltere'deki çoğu denemede ise etki oranı yüzde 62 olarak ölçülmüştü.
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Ancak Rusya'da Sputnik V aşısına ilişkin kötü bir haber geldi. Testlerde aşının birinci dozunu alan 20 kişinin enfekte olduğu bildirildi.
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Moskova Devlet Tıp Üniversitesi Sechenov'da enstitü direktörü olan Vadim Tarasov, "Bu kişilerin aşılandıktan sonra Covid olduklarını söylemek doğru değil.
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