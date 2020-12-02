'Kızıma yaptırdım' demişti! Rus aşısı ile ilgili şok iddia...

Rusya'nın geliştirdiği ve yüzde 95 etkili olduğu duyurulan aşı uygulanmaya başlandıktan sonra şoke edici haberler gelmeye başladı. Moskova Devlet Tıp Üniversitesi direktörü iddiaları yalanladı ancak endişe henüz tam olarak geçmiş değil.