Kıbrıslı Türk Azra Kemal Londra’da kazaya kurban gitti!

Polis tarafından verilen bilgiye göre, Azra Kemal ve yanında bulunduğu bir erkek arkadaşı Londra’dan Kent’te yolculuk yaparken içinde bulundukları araç aniden ateş aldı.

Aracının dışına çıkıp çaresizce yardım arayışında bulunmaya çalışan Azra Kemal, köprüden yanlışlıkla düşüp hayatını kaybetti.

Azra Kemal’ın yanında bulunan 31 yaşındaki adam tutuklanıp, 11 saat sorgulandı ve daha sonra serbest bırakıldı.

Polis yaptığı açıklamada, genç adam ile ilişkin şüpheli bir durumun olmadığı ve adli tıp raporunu beklediklerini belirtti.