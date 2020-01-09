Kıbrıs konusuna Papa da karıştı

Papa Francis 1974 yılından bu yana "bölünmüş olan" Kıbrıs`ın yeniden birleşmesini amaçlayan çabalara verdiği desteği dile getirdi.

Yeni yıl dilekleri teati etmek amacıyla Vatikan’a akredite olan diplomatik misyon üyeleri için her yıl Vatikan’da düzenlenen törende konuşan Papa, Batı Balkanlardan başlayarak Güney Kafkasya, Gürcistan’a kadar, on yıllardır hala Avrupa’da var olmaya devam eden “donmuş ihtilafların ” çözümü için diyaloğun ve uluslararası yasalığa saygının önemine vurgu yaparak bunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

"Aynı çerçevede, Papalığın Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için müzakerelere desteğini belirterek bunun, bölgesel işbirliğini artıracağını ve tüm Akdeniz bölgesini istikrarlı bir şekilde etkileyeceğini” kaydeden Papa Francis, Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların çözümü ve halkın acılarının dindirilmesi yönünde yapılan çabalara duyduğu saygıyı ifade etti.

Papa devamla, “sevgili temsilciler, bu ruh haliyle sizleri kabul ediyor ve yeni yıl için dileklerimi sunuyorum. Özellikle duayen Güney Kıbrıs Büyükelçisi Georgios Poulides’e teşekkürlerimi sunarım.

Bu kadar çok ve önemli varlığınız ve Papalık ile devletleriniz arasındaki ilişkilerin güçlenmesi yönündeki yoğun çabalarınız için ve aynı zamanda halklar arasında barış olması için uluslararası örgütlerin çabalarından dolayı size minnettarım” diyerek sözlerine son verdi.