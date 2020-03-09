Kardeşi karantinada ölen İtalyandan isyan çağrısı

Napoli kentinde karantina altında yaşadığını belirten Luca Franzese 24 saattir ölü kardeşi ile bir evde kalmak zorunda kaldığını belirterek, acil yardım çağrısı yaptı.

Kardeşinin corona virüsünden ölüp ölmediğini bilmediğini belirten Luca Franzese, "Dün akşam kız kardeşim yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni yüksek ihtimalle Covid-19. Dün akşamdan bu yana yetkililerin yardım çağrıma cevap vermesini bekliyorum. Şimdiye kadar kimse geri dönüş yapmadı. Kardeşim arkadaki yatakta yatıyor. Ölü. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum" sözleriyle isyan etti.

İTALYA'DA 16 MİLYON İNSAN KARANTİNADA

Avrupa'da corona virüsün en çok can aldığı ülke İtalya. Son verilere göre virüsten ölenlerin sayısı 366'ya yükseldi. Virüs günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Tarihi meydanlar boşaldı. Lombardiya bölgesinde 16 milyon insan karantina altında yaşıyor. Ülkenin kuzeyinden güneyine gidenlerden ise 14 gün evlerinden çıkmamaları isteniyor. Sicilya, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Abruzzo ve Molise bölge yetkilileri, bu durum üzerine kuzeyden gelenlerin kendilerini evlerinde 14 günlük karantinaya almalarını talep ediyor.

İtalya'da yeni tip corona virüsten 133 kişi daha hayatını kaybetti, bu sayı ülkede bir gün içinde salgından en çok ölüm vakası olarak kayıtlara geçti. Ülkedeki ölü sayısı 366'ya yükseldi. Covid-19 bulaşanların sayısı 7 bin 375'e çıktı.

İtalya'da hükümetin ülkenin kuzeyini karantina altına almasının ardından istasyonlar da boşaldı. Başkent Roma'da Termini istasyonu neredeyse terkedilmiş gibi.

İtalya'nın bir diğer büyük kenti Milano da karantina altında. Turistik Garibaldi kapısının etrafında kimse yok. Milano'nun alışıldık kalabalığından eser kalmadı.

Normalde turistlerin büyük ilgi gösterdiği kentte, karantina nedeniyle müzeler, spor salonları, kültür merkezleri, kayak tesisleri, yüzme havuzları kapatıldı.

Milano ve Venedik şehirlerinin tam ortasında yer alan Verona'da da tablo farkli değil. Kentin en büyük meydanında insan yok. Karantina orayı da hayalet şehre çevirdi.

Ülkede iki hafta önce patlak veren Covid-19 salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.