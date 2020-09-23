Japon bilim insanlarından müthiş Covid-19 silahı: Işınla öldürecekler

Dünyanın birçok ülkesinde corona virüsünü ortadan kaldırmak için ilaç ve aşı çalışmaları büyük bir hızla devam ederken Japonya’dan uluslararası kamuoyunu heyecanlandıran bir haber geldi… Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan elektronik şirketi Ushio, ultraviyole ışın yayan Care 222 isimli bir cihaz geliştirdi.

Her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü, geleneksel ultraviyole lambalarının kullanılmasının vücuda zarar verdiğini ve cilt kanseri ile göz sağlığına zarar verdiğini açıklasa da Ushio’nun geliştirdiği cihazın özellikleri bir hayli farklı.

Ultraviyole ışınların AVM, havalimanı ve lokanta gibi kapalı alanlarda kullanılabileceği duyuruldu.

TAM 222 NANOMETRE KULLANIYOR

Ushio’nun geliştirdiği Care 222 isimli cihaz, ultraviyole ışınlarını kullanırken 222 nanometrelik dalgaboyu kullanıyor. Geleneksel ultraviyole lambalarda dalgaboyunun 254 nanometre olduğu belirtilirken şirket, “Geliştirdiğimiz cihaz 222 nanometre sayesinde insana zarar veren virüsleri öldürürken insanlara zarar vermiyor. Care 222’nin en önemli özelliği her an kullanılabilir olması. Geleneksel ultraviyole ışınlarının kaynağını insanlar odadayken kullanmak gerekiyordu fakat bu cihazı havayı ve yüzeyleri temizlemek için kullanmak mümkün” açıklamasını yaptı.

222 nanometre kullanan cihazın 6-7 dakikada bakteri ve virüslerin yüzde 99’unu yok ettiği açıklandı.

Şirket, “Farklı dalgaboyu sayesinde çok özel bir filtre kullanarak insanlara zarar vermiyor” dedi. Columbia Üniversitesi ile birlikte geliştirilen makinenin 6 ile 7 dakika içerisinde havadaki ve yüzeydeki virüs ve bakterilerin yüzde 99’unu öldürdüğü belirtilirken, 2.5 metre uzaklıktaki 3 metrekarelik alanı temizleyebileceği vurgulandı.

Geliştirilen sistemin günün her saati kullanılabileceği açıklandı.

Şirket, Care 222 isimli cihazın test sürecinin Hiroşima Üniversitesi tarafından da yapıldığını ve doğruluğunun onaylandığını açıkladı.