İtalya'da en az 51 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Avrupa'da yeni tip koronavirüsün merkezi haline gelen İtalya'da Covid-19 krizinin başlangıcından bugüne en az 51 doktorun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalya Doktorlar Birliği tarafından cuma günü yapılan açıklamada, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 51 doktorun öldüğünü doğruladı. Hayatını kaybeden doktorların 32'sinin en çok vakanın bildirildiği Lombardiya bölgesinde çalıştığı bildirildi.

İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne göreyse, 24 Mart Salı günü itibariyle koronavirüs bulaşan sağlık çalışanı sayısı 6 bin 414 oldu.

İtalya Doktorlar Birliği Başkanı Filippo Anelli salı günü, acil tıbbi koruyucu ekipman sağlanması çağrısı yapmıştı.5 haftadır koronavirüs acil durumundaki ülkede en yüksek günlük ölü sayısı cuma günü bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı cuma günü 969 kişi artarak, 9 bin 134'e yükseldi.

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Mevcut koronavirüs vaka sayısının 66 bin 414'e ulaştığı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 86 bin 498'e çıktığı bildirildi.