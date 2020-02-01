İtalya'da Çinli turistlere saldırdılar... Çin restoranları boşaldı

İtalya hükümeti koronavirüs nedeniyle ülkede altı ay acil durum ilan etti ve hastalıkla mücadele için ilk aşamada beş milyon euro fon ayırdı. Başkent Roma’da iki Çinli turistte koronavirüs tespit edilmişti. Çin’de ortaya çıkan virüs kaynaklı korku ve panik, İtalya’da Çinlilere karşı ırkçı eylemlere dönüşmeye başladı.

Geçen hafta sonundan itibaren ülkenin çeşitli kentlerinden, “Çinli düşmanlığı” temelli sözlü saldırılar yaşandığı haberleri gelmeye başladı. Venedik’te Çinli bir çift, gençlerden oluşan bir grubun kendilerine hakaret ederek tükürdüğünü söyledi. Yine Venedik’te Çinli bir üniversite öğrencisi trende ırkçı hakaretlerle karşılaştığından şikayet etti. Torino’da bir restoranda, yıllardır İtalya’da yaşayan Çinli bir aile de sözlü saldırıya uğradı.

Başkent Roma’nın da dahil olduğu büyük kentlerde Çin restoranlarının büyük oranda müşteri kaybettikleri bildiriliyor. Roma’nın en meşhur Çin restoranlarından Hang Zhou da Sonia’nın sahibi Zhou Fenxia, “Restoranım 10 yıldır her zaman dolu olurdu, hafta sonları sıra oluşurdu. Bu son bir haftada ise birden bire müşteriler yok oldu” dedi.

Roma’da turistlerin yoğun olarak gittiği bölgede, Aşk Çeşmesi yakınlarında bir barın kapısına, Çince ve İngilizce “Çinliler giremez” anlamına gelen bir yazı asıldığı ortaya çıktı.

Roma’nın saygın sanat okullarından Santa Cecilia Konservatuarı da, Uzak Doğulu bütün öğrencilerin derslerini askıya aldı. Tartışma yaratan kararla ilgili olarak bugün La Repubblica gazetesine konuşan Konservatuar Müdürü Roberto Giuliani, ırkçılık suçlamalarını reddetti.