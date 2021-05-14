İsrail savaş suçlarını sürdürüyor. Hamile bir kadının da olduğu aile katledildi

İsrail aralarında hamile bir kadının olduğu 6 kişilik ailenin tüm fertlerini öldürdü. Saldırıda, 38 yaşındaki baba Rafet, 35 yaşındaki anne Raviye Ebu Asr ile karnındaki bebeği, çocukları 6 yaşındaki İsmail, 5 yaşındaki Emir ve Ethem ile 3 yaşındaki Muhammed şehit oldu.

Şehit olan baba Rafet`in kardeşi Hatim et-Tanani, saldırıların hedef gözetmeksizin düzenlendiğini söyledi.

Ev vurulduğu sırada kardeşi Rafet ile telefonda konuştuğunu ve vurulma sesini duyduğunu ifade eden Hatim "Kardeşimin evi de öncesinde herhangi bir uyarı yapılmaksızın birden fazla füzeyle doğrudan vuruldu" dedi.







ÖLÜ SAYISI 122'YE YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 122'ye yükseldi. Batı Şeria'da, Gazze'ye destek için düzenlenen gösterilerde de 7 Filistinli şehit oldu.

Saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e yaklaştığı açıklandı. AA