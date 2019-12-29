İsrail'in gözü korktu!

Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşmanın jeopolitik etkilerinin olacağını belirten İsrail'in eski Atom Enerjisi Komisyonu Direktörü Shaul Chorev, İsrail hükümetini uyardı. Türkiye'nin İsrail'in denize erişimini engelleyebileceğini ileri süren Chorev, Türkiye'nin bölgeden geçen bir gemiyi alıkoyma ve soruşturma yetkisinin olduğunu söyledi.

Türkiye'de yayın yapan Star Gazetesi'nde yer alan habere göre; İsrail'in eski Atom Enerjisi Komisyonu Direktörü Shaul Chorev, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"yla ilgili çarpıcı analizlerde bulundu.

"TÜRKİYE GEMİLERİ ALIKOYABİLİR"

Shaul Chorev, Türkiye'nin belirlenen bölgeden geçen herhangi bir gemiyi alıkoyma, inceleme ve soruşturma pozisyonunda olabileceğini ifade etti. Malların ithalatı ve ihracatı için Akdeniz'in hayati önemde olduğunu belirten Chorev, İsrail için bu anlaşmanın kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi.

"GELECEK OLAYLARIN İŞARETİ OLABİLİR"

Chorev, Aralık aynın başında Türk donanmasının İsrail'e ait araştırma gemisini engellediğini ileri sürdü. Chorev, Türk donanma gemisinin İsrail gemisinin Türk karasularında olduğunu iddia ederek bölgeden ayrılmasını istediğini söyledi. İsrailli diplomat, bu olayın gelecek olayların bir işareti olabileciğine dikkat çekti.

İSRAİL'E TÜRKİYE UYARISI: YENİ GERÇEĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN

İsrail hükümetine uyrıda bulunan Chorev, "İsrail, Akdeniz'de yeni bir gerçeği göz önünde bulundurmalıdır. Türkiye'nin eylemlerini önemli bir stratejik tehdit olarak görmeli ve buna yanıt vermek için neler yapabileceğini düşünmelidir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez al-Sarraj tarafından imzalanan anlaşmanın jeopolitik etkileri var." dedi.

TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATI

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti 27 Kasım'da İstanbul'da bir mutabakat imzalamıştı. Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Mutabakat Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mutabakata göre Türkiye, Libya'da Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına destek verecek. İki ülke ortak tatbikat ve istihbarat paylaşımında bulunacak. Kara, deniz ve hava araçları ile eğitim üsleri tahsis edilebilecek. Ayrıca Ortak Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi de kurulabilecek.