İran: Nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağız

İran: Nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağız
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İran hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tahran yönetimi nükleer anlaşmadaki tüm taahhütleri askıya aldı.

İran'ın bundan sonra uranyum zenginleştirme, depolama, araştırma ve geliştirmeyle ilgili hiçbir taahhüde uymayacağı ifade edildi.

Açıklamada, İran'ın santrifüj sayısında hiçbir sınırlamaya gitmeyeceği, ülkenin, nükleer programı da teknik ihtiyaçlarına göre uygulayacağı kaydedildi.

İran yönetiminin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile çalışmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, yaptırımların kalkması ve menfaatlerin temin edilmesi halinde Tahran yönetiminin anlaşmaya dönmeye hazır olduğu bildirildi.

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