İran halka çağrı yaptı

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 663, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde toplam ölü sayısı ise 2 bin 707'ye yükseldi.

Yeni tip corona virüsü, yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 15, Japonya'da 4, Güney Kore'de 8, İtalya'da 7, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

İran Sağlık Bakanlığı vatandaşlarına evinizden çıkmayın çağrısında bulundu.

IRAK'TAN 5 ÜLKEYE YASAK

Corona virüsünün sıçradığı son ülkelerden Irak yeni önlemleri açıkladı.

Bağdat yönetimi Tayland, Güney Kore, Japonya, İtalya ve Singapur'dan ülkeye girişleri yasakladı.

Irak Sağlık Bakanlığı ayrıca salgının görüldüğü Necef kentine acil durumlar dışında gidilmemesi uyarısını yaptı.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİDE CORONA VİRÜSÜ GÖRÜLDÜ

Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'te bir süre önce İran'dan dönen aynı aileye mensup 4 kişide Covid-19'a rastlandı. Ailenin kentte bir hastanede karantina altına alındığı belirtildi.

Irak'ın Necef kentinde de dün İranlı bir öğrencide yeni tip corona virüsü görüldüğü bildirilmişti.

Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 80 bini geçerken, Çin ana karasında 77 bin 658, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 81 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 30 kişide corona virüsü tespit edildi.

Corona virüsünün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Japonya 850, Güney Kore 893, İtalya 229, Singapur 89, İran 61, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, İspanya 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, Afganistan."

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde de 16 kişinin ölümüne yol açan yeni tip corona virüsü (Covid-19) "davetsiz misafire" benzetti. Ruhani, başkent Tahran ile ülkenin kuzeyi arasında yapılan otoyolun açılış törenindeki konuşmasında corona virüsle ilgili açıklamada bulundu.

Halkın korkuya kapılmamasını ve Sağlık Bakanlığının talimatlarına göre hareket etmesini isteyen Ruhani, "Corona, influenza B virüsünden daha tehlikeli değildir. Biz onu aştık, koronayı da aşacağız. Corona virüs davetsiz bir misafir gibi geldi ve bütün ülkelere yayıldı." dedi.



Virüsten korunmak için kullanılan hijyen malzemelerinin kara borsaya düşmesiyle ilgili de uyarıda bulunan Ruhani, "Kimse bu olayı kötüye kullanmamalıdır. Halk bir hap, deterjan, dezenfekte edici jel ya da maskeye ihtiyaç duyduğu için bunu suistimal etmemeliyiz. Halkın zor günler için sakladığı paralara göz dikilmemelidir." diye konuştu.