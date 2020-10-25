İran'dan Ermenilere üstü kapalı destek

Son dakika haberlere göre, dünyanın gözü Dağlık Karabağ'da... Savaş sürerken Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun harekat planına uygun başlıca istikametlerde faaliyetlerini sürdürdüğü ve kontrol edilen alanları daha da genişlettiği ifade edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Fransız Le Figaro gazetesine konuştu ve ülkesinin silah tedarik ettiği ülkelere açıklık getirdi. Öte yandan Ermenistan, Azerbaycan’a karşı çocuk askerleri kullanarak savaş suçu işlemeye başladı. Son dakika haberine göre ise İran, Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesine askeri birlik konuşlandırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

İran'dan Ermenilere üstü kapalı destek
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Dağlık Karabağ savaşı kaldığı yerden devam ediyor, cephe hattına düşen roketlerle yeryüzü titriyor. Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, Azerbaycan ile Ermenistan sınır bölgelerine Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri birliğinin konuşlandırıldığını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, Doğu Azerbaycan eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret sonrası İran devlet televizyonuna konuştu.

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Pakpur, Azerbaycan ile Ermenistan sınır bölgelerine Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri birliğinin konuşlandırıldığını belirterek, “Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri çatışmalar nedeniyle sınır bölgelerine kara kuvvetlerimizi yerleştirdik. Birliklerimiz bölge halkının huzurunu sağlamak ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye konuşlandırıldı” dedi.

İran için komşu ülkelerin toprak bütünlüklerinin önemine işaret eden Pakpur, “Sınır bölgelerinde oluşacak her türlü jeopolitik değişim İran İslam Cumhuriyeti’nin kırmızı çizgisidir” ifadesini kullandı. Pakpur, sınır bölgelerinde yaşayan İranlılara tehdit oluşturacak her türlü adıma karşılık vereceklerini ve sınır güvenliğini koruyacaklarını belirtt

İran Genel Kurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebülfazl Şikarçi, daha önce yaptığı bir açıklamada “Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan’ı uyarıyoruz, bizim de sabrımızın sınırı var, her türlü tehdit ve sınır ihlaline sert bir şekilde karşılık vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı

7ERMENİSTAN ÇOCUK ASKER KULLANIYOR

ERMENİSTAN ÇOCUK ASKER KULLANIYOR 

Öte yandan Ermenistan ise, Azerbaycan’a karşı çocuk askerleri kullanarak savaş suçu işlemeye başladı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını ve bu durumun uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.

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Haciyev, “Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu savaş suçu olarak tanımlanmaktadır” dedi.

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