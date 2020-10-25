İran'dan Ermenilere üstü kapalı destek

Son dakika haberlere göre, dünyanın gözü Dağlık Karabağ'da... Savaş sürerken Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun harekat planına uygun başlıca istikametlerde faaliyetlerini sürdürdüğü ve kontrol edilen alanları daha da genişlettiği ifade edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Fransız Le Figaro gazetesine konuştu ve ülkesinin silah tedarik ettiği ülkelere açıklık getirdi. Öte yandan Ermenistan, Azerbaycan’a karşı çocuk askerleri kullanarak savaş suçu işlemeye başladı. Son dakika haberine göre ise İran, Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesine askeri birlik konuşlandırdı. İşte son dakika haberinin detayları...