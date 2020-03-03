İran'da parlamentonya virüs bulaştı

İran'da parlamentonya virüs bulaştı
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İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'nün (YJC) haberine göre; Mısri, başkent Tahran'da Meclise sıçrayan Kovid-19 salgınıyla ilgili son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

VEKİLLERİN HALKLA GÖRÜŞMESİ YASAKLANDI

Mısri, "Şu ana kadar 23 milletvekilinin korona testi pozitif çıktı." dedi.

Söz konusu vekillerin halkla yakın ilişkileri olduğuna ve virüsün bu şekilde yayılmış olabileceğine dikkati çeken Mısri, "Kendilerine gelecek zararı önlemek için milletvekillerine vatandaşlarla görüşmelerini kesmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

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