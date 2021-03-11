İnsanlık ölmüş: Corona virüsü aşısının patentini paylaşmadılar

Dünya çapında 118 milyondan fazla insana bulaşan ve 2.6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı mücadelede insanlık adına utanç verici bir gelişme yaşandı…

164 ülkenin üyesi olduğu ve hükümetlerarası bir kurum olarak 1995’te kurulan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ- World Trade Organization) üyesi ülkeler corona virüsü aşısı ile ilgili skandal bir karara imza attı.

Aşının özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaygınlaşması için ülkelerin talebine DTÖ’ye üye olan varlıklı ve gelişmiş ülkeler veto kararı verdi. Birçoğu batılı olan bu ülkeler ağız birliği etmişçesine gelişmekte olan 80’den fazla ülkenin, “Corona virüsü aşısının patentlerini kaldırın ve Covid-19 aşısı yoksul ülkelerde de üretilip yaygınlaşabilsin” çağrısına olumsuz yanıt verdi.

Az gelişmiş ve gelişmekte olan 80’den fazla ülkenin talebine batılı ülkeler olumlu yanıt vermedi.

Batı ülkeleri corona virüsü aşısının fikri haklarının ve patentinin herkesin kullanımına açılmasının aşıların tedariği ve üretimine bir etki etmeyeceğini söyleyerek bu talebi reddetti.

3 SAAT GÖRÜŞÜLDÜ AMA…

Dünya Ticaret Örgütü’nde ilk olarak Ekim ayında gündeme gelen bu konuda dün sekizinci kez toplanıldı. DTÖ’nün Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet Konseyi 3 saati aşkın bir toplantı gerçekleştirse de bu talep yeniden reddedildi.

DTÖ’nün corona virüsü aşısının fikri mülkiyet haklarını ve patentini onaylaması için 164 üye ülkeden onay alması gerekiyor.