İngiltere’de koronavirüsten bir Kıbrıslı Türk daha hayatını kaybetti

Gün geçmiyor ki Koronavirüs salgını sebebiyle bir toplum üyemizi daha kaybetmiyelim. İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk Ersin Mehmet Soyalan’ın da salgın sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Acı haberi merhumun Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan yeğeni Serkan Soyalan duyurdu. Koronavirüs sebebiyle ikinci kişiyi kaybettiklerini belirten yeğen Soyalan şu açıklamayı yaptı:

“Coronavirüs bizden 2. canı da aldı… Az önce Londra’dan aldığımız haberle bir kez daha sarsıldık Ersin Mehmet (Soyalan) amcamı kaybettik… Işıklarda uyusun…”

Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dileriz.

LONDRA GAZETESİ

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2020, 15:18