İngiltere'yi karantinaya ikna eden adamdan skandal davranış

Sağlık Bakanı Hancock, Ferguson'un tavsiye ettiği kuralları ihlal etmesi karşısında "nutku tutulduğu"nu söyledi. Hancock, karantina kurallarını ihlal eden Ferguson'un bundan sonraki durumuna adli makamların karar vereceğini de belirtti.

Londra merkezli Imperial College’da salgın bilim alanında uzman öğretim üyesi Prof. Dr. Neil Ferguson, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı "sürü bağışıklığı" stratejisinden vazgeçiren kişi olarak biliniyor.

Sokağa çıkma yasağının önemi konusundaki ısrarı nedeniyle İngiltere'de "Prof. Sokağa Çıkma Yasağı" lakabıyla anılan Ferguson, "sürü bağışıklığı" stratejisinin uygulanmaması halinde 500 bin kişinin ölebileceğini açıklamıştı. Ferguson'un bu korkunç senaryosu karşısından corona virüsle mücadele stratejisini değiştiren Başbakan Boris Johnson, ünlü bilim insanını Bilim Kurulu üyeliğine atamıştı.

İngiltere "sürü bağışıklığı" stratejisinden geç vazgeçtiği için şimdiye kadar yaklaşık 30 bin kişi yaşamını yitirdi. Salgın bilim alanında uzman öğretim üyesi Prof. Dr. Neil Ferguson ise, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadeleye dönük sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda kaldı.