İngiltere'den Çin basınına sansür

İngiltere'nin sansür kurumu Ofcom, "siyasi mekanizma tarafından kontrol edildiği" gerekçesiyle Çin'in uluslararası resmi televizyonu CGTN'nin yayın lisansını iptal etti.

Gerekçe olarak kanalın temsilcisi Star China Media Ltd'nin kanal üzerinde "editoryal kontrol uygulamadığı" söylendi. Çin menşeli medya kuruluşu, "Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile ilişkisi nedeniyle" lisans sahibi olmaktan men edildi.

Londra merkezli İngiltere kanalı Washington ve Nairobi'de bürolar açtıktan sonra CGTN'nin Çin dışındaki üçüncü kanalıydı. Sansür kurumu yaptığı soruşturma sonucunda "2020'de kanalın Hong Kong'daki protestoları yayınlarken tarafsızlık kurallarını ihlal ettiğini" tespit ettiğini öne sürdü. Ofcom'a CGTN hakkında resmi şikayette bulunan Safeguard Defenders, yaptığı açıklamada, "Ofcom'un kararı, İngiltere düzenlemelerinin herkes için eşit şekilde uygulandığına dair güçlü bir sinyal gönderiyor ve İran Devlet Televizyonu aleyhine benzer bir kararın ardından geliyor" dedi.

Safeguard Defenders, kendisini "Asya'da hukukun üstünlüğünü teşvik etmeyi amaçlayan bir örgüt" olarak tanımlayan olan Avrupa menşeli bir kurum.CGTN (eski adıyla CCTV News) ise yaptığı açıklamada kendilerinin 2000 yılındaki lansmanından bu yana, "nesnellik, rasyonellik ve denge ilkelerine uygun olarak" dünya çapında habercilik yaptıklarını ve bir Emmy dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası ödül kazandıklarını hatırlatarak 18 yıldır İngiltere'de yayın yapmalarının ardından verilen kararı kınadı. CGTN, aralarında Tony Blair, David Cameron, Theresa May ve Boris Johnson'ın da bulunduğu önde gelen İngiliz politikacılarla söyleşiler yaptığı ve 31 Ekim 2020'de, yeni atanan İngiliz Çin Büyükelçisi Caroline Wilson'la da bir söyleşi yaptığını belirterek "tek seslilik" iddialarını yalanladı. Hong Kong protestolarına ilişkin geldiği öne sürülen sansürle ilgiyse kanal Ofcom'un "2020'nin başlarında, aşırı sağcı örgütler ve Çin karşıtı güçler tarafından manipüle edildiğini" ve "18 yıllık iyi yayıncılık sicilininin göz ardı edildiğini" savundu.