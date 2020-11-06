İngiltere'de karantina protestosunda 104 kişi gözaltına alındı

İngiltere'de karantina protestosunda 104 kişi gözaltına alındı
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Londra polisinden yapılan açıklamada, ulusal karantinaya rağmen gösteriler düzenlendiği belirtildi.

İngiltere'de karantina protestosunda 104 kişi gözaltına alındı - 2

Kalabalıkların toplanmaya başlamasıyla polislerin göstericileri evlerine gitmeleri konusunda uyardığı ancak bu uyarılara riayet edilmediği için 104 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. 

İngiltere'de karantina protestosunda 104 kişi gözaltına alındı - 3

Müdahaleyi yöneten Polis Şefi Jane Connors da konuya ilişkin, "Bu akşam asıl önceliğimiz, Londralıları güvende tutmaktı. Salgının 8. ayındayız ve insanların corona virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için var olan düzenlemeleri tehlikeli bir şekilde ihlal etmelerinin hiçbir mazereti olamaz" dedi. 

İngiltere'de karantina protestosunda 104 kişi gözaltına alındı - 4

"GÖZALTI SAYISININ ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Ancak kalabalığın yeni düzenlemeleri görmezden gelmeyi ve sorumsuzca davranmayı seçtiğini kaydeden Connors, "Bu kişilerin 100'den fazlası gözaltına alındı ve şimdi yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Polis operasyonları devam etmekte ve gözaltı sayısının artmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı. 

İngiltere'de karantina protestosunda 104 kişi gözaltına alındı - 5

Trafalgar Meydanı ve Oxford Caddesi'ndeki müdahalelerin ardından göstericiler, büyük ölçüde dağıldı. Eyleme liderlik eden isimlerden olan eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'nin kardeşi Piers Corbyn'in de gözaltına alındığı görüldü. 

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