İngiliz Guardian gazetesi sordu: Bu harita savunulabilir mi?.

İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye'nin en uzun kıyılara sahip olmasına rağmen, Yunanistan'ın Ege'yi Yunan denizine çevirme çabasını harita ve uzman görüşleriyle sorguladı. Gazetenin politika editörü Patrick Wintour imzasıyla yayınlanan analizde, Doğu Akdeniz'deki gaz rezervleri üzerindeki kavganın, Libya, İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'nın katılımıyla büyüdüğüne işaret edilerek, bunun NATO Türkiye ve Yunanistan arasında 'deniz çatışması' endişesini arttırdığı belirtildi.

MACRON DERİNLEŞTİRDİ

Yazıda, "Kriz, son aylarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'nin giderek artan askeri dış politikasına karşı çıkması ve Türkiye'nin artık Akdeniz'de ortak olarak görülemeyeceğini söylemesi ile derinleşiyor. Macron, Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'e 18 Rafale jetinin satışı da dahil olmak üzere Fransız askeri desteği de teklif etti" denildi. Yazıda Türkiye'nin, BM tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni, Fransız destekli isyancı General Khalifa Hafter'in saldırısından koruduğu da hatırlatıldı.

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