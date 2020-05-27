İnanılmaz görüntüler! İki timsah golf sahasında ölümüne kavga etti!

İki timsah golf sahasında ölüm kalım savaşı verdi! Yanlış okumadınız, ABD’nin Güney Carolina eyaletinin Hardeeville kentindeki Hilton Head Lake bölgesinde bir golf kulübünde arkadaşlarıyla golf oynayan Matthew Proffitt adlı bir kişi 18. delikte çimler üzerinde iki timsahın kavgasına denk geldi.

Olayı derhal telefonuyla kaydeden Proffitt yaptığı açıklamada iki timsahin ölümüne kavgasının yaklaşık iki saat sürdüğünü ifade etti. Proffitt paylaşımını yaparken “18. delikte dün ölüm kalım maçı vardı! Gözünüz kulağınız açık olsun, saha vahşi yaşam kaynıyor!” dedi.

Timsahların o bölgede yaygın olduğunu ancak kendisinin ilk kez bir timsahla karşılaştığını söyleyen Proffitt “Birkaç dakika çeneleri birbirilerinin üzerine kilitli bir şekilde duruyorlardı sonra yeniden karşısındaki yuvarlamaya veya atmaya çalışıyorlardı” diye konuştu.

Matthew Proffitt’in Storyful ile paylaştığı videoda bir timsah diğerinin kafasını ısırıyor, kafası ısırılan timsah ise diğerinin bacağını ısırmakta. Şoke eden videoda iki hayvan da üstün gelmek için çabalıyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 18:45