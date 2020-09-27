İçme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi

ABD'nin Texas eyaletinde yetkililer, Lake Jackson kenti sakinlerini şebeke suyuna beyin yiyen amip karıştığı için çeşme suyunu kullanmamaları konusunda uyardı.

İçme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi
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ABD basınında yer alan haberlere göre, Lake Jackson kentinde şebeke suyunda ölümcül beyin yiyen amip tespit edildi.

Kent sakinlerinden çeşme suyunu kullanmamalarını isteyen yetkililer, tehlikenin büyük olduğu ve kirli içme suyunun ölüme neden olacağı konusunda uyardı.

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