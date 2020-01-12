Her 15 Dakikada Bir Tecavüz İhbarı

Sık sık tecavüz ve kadına şiddet haberleriyle gündeme gelen Hindistan'da 2018 yılı için açıklanan veriler, ülkenin durumunu gözler önüne seriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda, 2018 yılında her 15 dakikada bir kadının tecavüz ihbarında bulunduğu belirtildi.

Raporda yer alan bilgilere göre, 2018 yılında yaklaşık 34000 kadın tecavüz ihbarında bulundu. Bu ihbarların yüzde 27'si suçlu bulma hükmü ile sonuçlanırken yüzde 85'inin ise 'suçlama yöneltme' olduğu kanısına varıldı.

ÖLENLER İÇİN TECAVÜZ YOK SAYILIYOR

Bununla birlikte raporda belirtilen sayıların gerçek istatistikler olmadığı düşünülüyor çünkü ülkede tecavüzü polise ihbar etmek tabu sayılırken ölümle sonuçlanan tecavüz vakaları da yalnızca 'cinayet' suçu altında soruşturuluyor.

Bu konuda oldukça öfkeli olan kadın hakları örgütleri ise, kadınlara karşı işlenen suçların ciddiye alınmadığını ve soruşturmaların, bu konulara hassasiyetle yaklaşmayan polisler tarafından yürütüldüğünü öne sürüyor.

Kadınlar İçin Ulusal Komisyon'un eski başkanı ve Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) üyesi Lalitha Kumaramangalam, "Ülke hala erkekler tarafından yönetiliyor. Tek bir (kadın başbakan) Indira Gandhi ile çözülecek bir şey değil. Hakimlerin çoğu hala erkek. Ülkede çok az adli tıp laboratuvarı, hızlı mahkemelerde de çok az hakim var." şeklinde açıklamada bulundu.

Başkent Yeni Delhi'de 2012 yılında bir kadının otobüste toplu tecavüze uğraması ve öldürülmesi infial yaratmış, on binlerce kişi sokaklara dökülmüş, birçok siyasetçi ve sanatçı bu tür suçlara karşı eyleme geçilmesi çağrısı yapmıştı. Daha ağır cezaların uygulanması ve tecavüz suçlularının hızlı hüküm giymesini sağlamak için yapılan düzenlemelere rağmen ülkede kadına karşı şiddet olayları son bulmadı.

Ülkede yankı yaratan son tecavüz vakalarından biri 2017'de yaşanmasına rağmen henüz geçen ay karara bağlanabilmişti.

2017'de eski BJP milletvekili Kuldeep Singh Sengar'ın genç bir kıza tecavüz ettiği iddiasıyla çalkalanmıştı. Polisi kayıtsız kalmakla suçlayan 17 yaşındaki kız gelecek yıl intihara teşebbüs etmişti. Sengar Aralık 2019'da tecavüz ve cinayete teşebbüs suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu hükümden yalnızca 5 ay önce dahi genç kız ve ailesine yönelik saldırılar devam etmiş, kızın içinde olduğu araç şüpheli bir kazaya karışmıştı. Kızın yaralanması ve iki akrabasının hayatını kaybetmesine yol açan bu kazanın Sengar tarafından organize edildiği düşünülmüş, kız ve ailesine korumalar eşlik etmeye başlamıştı.