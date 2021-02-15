Hemen durdurun! İngiltere'de Rusya ve Çin'e karşı alarm...

Son dönemde dünyayı iyiden iyiye tedirgin eden Çin ordusunun yanı sıra birçok noktada ortak hareket ettiği Rusya'ya karşı alarm zilleri çalmaya başladı. İngiliz parlamenterler konuyla ilgili harekete geçti.
Avam Kamarası Savunma Alt Komitesi, hem Britanya hem de ABD silahlı kuvvetleri tarafından işletilen Amerikan F-35 savaş uçaklarında kullanılan devre kartlarını basan bir şirket de dahil olmak üzere, son yıllarda BK savunma sanayiinde faaliyet gösteren 9 şirketin Çinli firmalar tarafından satın alındığını kaydetti.
Birleşik Krallık'ta (BK) hükümete seslenen parlamenterler, Çin ve Rusya'yı Britanya silahlı kuvvetlerine teçhizat tedarikinde herhangi bir şekilde rol oynamaktan men etme çağrısında bulundu.
Söz konusu 9 şirketin 6'sı savunma sanayisini kilit iş sahası olarak görüyor. Komite, BK Savunma Bakanlığı'nın (MoD) "dost olarak gördüğü ve yatırım konusunda teşvik edilmesini tavsiye ettiği" ülkelerin bir listesini yayımlaması gerektiğini ifade etti.
Komite, "Çin ve Rusya dahil olmak üzere" bu listenin dışında kalan tüm ülkelerin, "BK'nin savunma tedarik zincirine yatırım yapmasının engellenmesi" gerektiğini belirtti. Parlamenterler, BK savunma tedarik zincirinde denizaşırı firmaların sürekli ve yaygın biçimde kullanılmasının bu alanı "düşmanca olma potansiyeli taşıyan yabancı müdahalelere" açık hale getirdiği uyarısında bulundu. MoD Ekonomik Güvenlik ve Refah Müdürü Huw Walters'ın bu komiteye, MoD yetkililerinin "yabancı yatırımları epey memnuniyetle karşıladığını" söylediği belirtildi. Raporda, "Bu yaklaşım, ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın, BK savunma sanayiinde yabancı yatırımların yaygın olduğu anlamında geliyor" ifadesi kullanılırken, şu anda sözleşmelerin yaklaşık yüzde 20'sini yabancı yatırımların oluşturduğu tahmin ediliyor. Özellikle Çin'in büyük çaplı fikri mülkiyet hırsızlığına ilişkin sabıkası olduğunun belirtildiği raporda, bu durumun Çinli tedarikçilerle çalışan bütün BK firmalarını teknolojilerinin çalınması riskiyle karşı karşıya bıraktığı kaydedildi.