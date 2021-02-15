Hemen durdurun! İngiltere'de Rusya ve Çin'e karşı alarm...

İngiltere'de Avam Kamarası ülkenin savunma sanayisine yapılan yabancı yatırımların, özellikle de Rus ve Çin yatırımlarının yarattığı tehlikeyi vurgulayarak bir an evvel harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Casusluk faaliyetleri konusunda paniğe kapılan parlamenterler, giderek güçlenen bu blok karşısında çok geç olmadan önlem alınması gerektiğini belirterek karşı karşıya oldukları tehlikenin boyutlarını anlattı...