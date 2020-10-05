Hastaneye kaldırılan Trump’ın seçim kampanyası nasıl etkilenecek?

ABD’de seçimlere haftalar kala ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın corona virüsü testlerinden pozitif sonuç çıkması hem ABD siyasetini hem de dünya siyasetini karıştırdı…

3 Kasım’da yapılacak seçim için mitinglerin hız kazandığı bir dönemde Trump’ın corona virüsü sebebiyle hastaneye kaldırılması ve zorunlu tecrit uygulaması seçimlere yeni bir soluk getirdi.

1 Ekim’de test sonucu pozitif çıkan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra 10 günlük karantina uygulamasına başlayan Trump böylelikle en iyi ihtimalle 15 Ekim’de mitinglerine ve seçim kampanyasına devam edebilecek.

Trump’ın Cuma günü Florida’da yapacağı miting iptal edilirken, diğer mitinglerin de ertelenmesi ya da iptal edilmesi bekleniyor.

Trump bugün özel araçla hastaneden çıktı. Siyah bir maske taktığı görülen Trump kalabalığı selamladı. Trump’ın bu hareketi, “Oradaki insanların sağlık durumlarını riske attı” eleştirilerinin yapılmasına sebep oldu.

PEKİ SEÇİMLER HANGİ DURUMLARDA ERTELENEBİLİR?



Trump’ın corona virüsü sebebiyle karantinada kalması seçim sürecini negatif etkilerken, bu durumun seçimlerin ertelenmesine yansıyıp yansımayacağı henüz bilinmiyor.

ABD’de seçimler Kasım ayının ilk pazartesi yapılırken, seçimlerin ertelenmesine karar verecek olanlar siyasetçiler olacak. Yani bu durumda ABD Başkanı Donald Trump’ın hiç söz hakkı yok.

Olası bir seçim tarihinin değiştirilmesi için hem Cumhuriyetçiler’in kontrolündeki Kongre’nin hem de Demokratlar’ın kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nin onay vermesi gerekiyor.

Taraflar anlaşıp seçimlerin tarihini değiştirmeye karar verse bile ABD yasalarına göre Trump’ın başkanlık görevi 20 Ocak 2021’de son bulacak.

Hastane önünde SUV araçla geçen Trump, destekçilerini selamladı. Aracın ön koltuğunda önlüklü ve maskeli kişilerin oturduğu görüldü. Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere Trump’ın kısa gezintisi hakkında, “Kısa ve son dakikada ayarlanmış bir hamleydi. Tek amacı destekçilerini selamlamaktı. Trump daha sonra hızla hastaneye geri döndü” dedi.

TRUMP’IN SAĞLIK DURUMU KÖTÜLEŞİRSE NE OLACAK?

Eğer ABD Başkanı görevini yerine getiremeyecek duruma gelirse, ABD Anayasası’nın 25. maddesine göre başkan görevi başkan yardımcısına yani Mike Pence’e bırakmak zorunda. Eğer Trump sağlığına tekrar kavuşursa, Trump görevi Pence’ten devralabilir.

Eğer Trump gücünü devredecek zamanı bulamadan kötüleşirse, kabine ve başkan yardımcısı onun görevini yerine getiremeyeceğine kanaat getirerek görevi başkan yardımcısına verir.

ABD Başkanı Trump ile sık sık ağız dalaşına giren Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ABD Başkanı olması da gündemde.

Senaryolarda Pence’in sağlık durumunun kötü olması da gündemde… Eğer Mike Pence de aynı Trump gibi hastalanır ve görevine devam edemezse yasalar gereği Temsilciler Meclisi Başkanı, ABD Başkanı olarak görev yapabilir. Eğer önümüzdeki günlerde bu senaryo gerçekleşirse, Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı ve ABD Başkanı Trump’ın en büyük husumetlisi Nancy Pelosi, Beyaz Saray’a taşınacak.

Eğer Covid-19 sebebiyle Trump görevini yerine getiremeyecek hale gelirse, yerine en güvendiği isim olan Başkan Yardımcısı Mike Pence gelebilir.

Pelosi’nin görevi kabul etmemesi ya da sağlık sorunları yaşaması durumunda ise ABD Başkanı olacak kişi Cumhuriyetçilerin en kıdemli senatörü olacak. Günümüzde bu senaryo yaşanırsa, 87 yaşındaki Charles E. Grassley ABD Başkanı olarak göreve oturabilir.

ABD Başkanı Trump’ın koltuğuna aday isimlerden biri de 87 yaşındaki senatör Grassley.

DAHA ÖNCE BİR BAŞKAN GÖREVİ DEVRETTİ Mİ?



Daha önce iki farklı ABD Başkanı görevini yardımcılarına devretti…

1985’te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan, kanserle mücadelesi kapsamında ameliyata girmeden önce görevlerini başkan yardımcısı George H.W. Bush’a devretmişti.

1985 yılında dönemin ABD Başkanı Reagan (soldaki), George H.W. Bush’a görevini devretmişti.

2002 ve 2007 yıllarında da George W. Bush, rutin kolonoskopi sürecinde görevlerini yardımcısı Dick Cheney’e bırakmıştı.

TRUMP YARIŞTAN ÇEKİLİRSE NE OLACAK?

ABD’de herhangi bir sebeple adaylar yarıştan çekilirse yerine başka biri geliyor… Günümüzdeki mevcut senaryoya göre ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in göreve gelme ihtimali bulunuyor.

Cumhuriyetçiler’in 168 üyeli Ulusal Komitesi’nde yeni bir başkan adayı seçilebilir ve bu durumda Mike Pence’in de adaylar arasında olması muhtemel.

ABD tarihinde bu güne kadar hiçbir Demokrat ya da Cumhuriyetçi adayın yerine yeni bir isim seçilmedi.

TRUMP’TAN HASTANE ŞOVU

ABD Başkanı Trump, sağlık durumu ile ilgili belirsizlik devam ederken tepki çeken bir hamle yaptı… Tedavi olarak steroid aldığı açıklanan Trump, özel bir SUV araçla hastane önünde tur attı. Bir şoför ve ön koltukta oturan bir yardımcısıyla birlikte araçla Walter Reed önünde tur atan Trump destekçilerine el sallayarak teşekkür etti.

Hastane önünde tur atmadan önce Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Trump, “Bu süreçte birçok şeyi yaşayarak öğrendim. Burası gerçek bir okul. Bunu anladım ve çok ilginç bir şey bu ve bunları sizinle paylaşacağım” dedi.

Fakat Trump’ın bu hareketi ABD kamuoyunda gündem oldu… Birçok bilim insanı, siyasetçi ve doktor Trump’ın bunu bir seçim malzemesine dönüştürmeye çalıştığını söyleyerek ABD Başkanı’nı eleştirdi.

Walter Reed’de çalışan ve aynı zamanda George Washington Üniversitesi’nde görevli olan doktor James Phillips, “Tamamen gereksiz olan bu araç turuna katılan ve o araçtaki herkes 14 gün zorunlu karantina altına alınmalı. Siyasi bir tiyatro yüzünden hastalanabilirler ve ölebilirler. Trump’ın emriyle bir oyun için canlarını riske attılar. Bu çılgınlık” ifadesini kullandı.