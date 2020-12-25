Hastanenin corona servisinde dehşet

ABD’nin California eyaletinde Antelope Valley hastanesinde corona virüsü tedavisi gören Jesse Martinez, aynı odada tedavi gören bir başka hastayı oksijen tüpüyle vurarak öldürdü.

Los Angeles polisi, Martinez’in saldırdığı hastanın 82 yaşında olduğunu, dua etmeye başlamasının ardından Martinez tarafından oksijen tüpüyle saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırıya uğrayan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Martinez ise cinayet suçundan tutuklandı.

1.5 AYDA 1 MİLYON VAKA



ABD’de corona virüsü vakaları görülmemiş bir hızda artıyor. California da bu durumdan ciddi şekilde etkilenen eyaletlerden biri. Eyalette son 1.5 ay içerisinde yaklaşık 1 milyon yeni vaka kayıtlara geçti. Hastanelerde kapasite ve personel sorunları yaşandığı belirtiliyor.

BOŞ YATAK KALMAYACAK



Sağlık yetkilileri, Noel ve yeni yıl döneminde vakaların bu şekilde artmaya devam etmesi halinde, önümüzdeki dönemde hastanelerde boş yatak kalmayacağından endişe ediyor. Worldometers’ın verilerine göre ABD’de salgın başından bu yana 19 milyon kişi hastalığa yakalandı, 337 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.