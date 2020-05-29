Harvey Weinstein 4 olaydan daha suçlu bulundu

Cinsel istismar ile üçüncü derecede tecavüzden suçlu bulunan ve 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Hollywood’un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein, 4 yeni olaydan daha suçlu bulundu.

Harvey Weinstein 4 olaydan daha suçlu bulundu
banner23

68. yaşına, cinsel istismar ile üçüncü derecede tecavüz suçlarından 23 yıla çarptırıldığı cezaevinde giren ve bu süreçte corona virüsü atlatan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki suçlara 4 tane daha eklendi.

Mahkemenin, Weinstein'ı aralarında 17 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 4 kadına daha tecavüz etmekten suçlu bulduğu doğrulandı.

1984 ile 2013 yılları arasında gerçekleşen suçların Venedik Film Festivali ve Cannes Film Festivali sırasında meydana geldiği ortaya çıktı ancak mağdurların isimleri açıklanmadı.
 

Weinstein'ın kariyeri boyunca meyilli olduğu cinsel istismar suçları için statüsünü kullanması konusunda Disney, Miramax ve Weinstein'ın kardeşi Bob Weinstein da mahkemeye dahil edildi.

Weinstein, 2017 yılında bu yana 80 kadın tarafından cinsel saldırı ve tacizle suçlanmıştı. Suçlamalar, beraberinde #metoo hareketini başlatmıştı. Weinstein davası, geçtiğimiz aylarda sonuçlandı ve yapımcı, 23 yıl hapse mahkum edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini...
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini...
  1. Türkiye

banner19

banner1

banner3

banner18