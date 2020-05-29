Harvey Weinstein 4 olaydan daha suçlu bulundu

68. yaşına, cinsel istismar ile üçüncü derecede tecavüz suçlarından 23 yıla çarptırıldığı cezaevinde giren ve bu süreçte corona virüsü atlatan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki suçlara 4 tane daha eklendi.

Mahkemenin, Weinstein'ı aralarında 17 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 4 kadına daha tecavüz etmekten suçlu bulduğu doğrulandı.

1984 ile 2013 yılları arasında gerçekleşen suçların Venedik Film Festivali ve Cannes Film Festivali sırasında meydana geldiği ortaya çıktı ancak mağdurların isimleri açıklanmadı.



Weinstein'ın kariyeri boyunca meyilli olduğu cinsel istismar suçları için statüsünü kullanması konusunda Disney, Miramax ve Weinstein'ın kardeşi Bob Weinstein da mahkemeye dahil edildi.

Weinstein, 2017 yılında bu yana 80 kadın tarafından cinsel saldırı ve tacizle suçlanmıştı. Suçlamalar, beraberinde #metoo hareketini başlatmıştı. Weinstein davası, geçtiğimiz aylarda sonuçlandı ve yapımcı, 23 yıl hapse mahkum edildi.