Hafter, Erdoğan ve Putin'in çağrısını reddetti

Libya’nın doğusundaki Hafter güçleri, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceklerini açıkladı.

Hafter, Erdoğan ve Putin'in çağrısını reddetti
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in İstanbul'da gerçekleştirilen toplantısı sonrası yaptıkları ortak açıklamada Libya'da taraflara 12 Ocak saat 00.00'da geçerli olmak üzere ateşkes çağrısı yapmışlardı.

Libya'nın meşru hükümeti Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Devlet Yüksek Konseyi, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Hafter, Libya’da ateşkes çağrılarını redderek askeri operasyonlara devam edeceğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2020, 22:46
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