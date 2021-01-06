Gökdelenlere şeffaf güneş pili enerji verecek

Günümüzde kullanılan güneş panelleri, kapasitelerine göre farklı boyutlarda bulunuyor. Ancak geliştirilen yeni bir model var ki, onu uzaktan görebilmek pek mümkün değil. Şeffaf yapıda olan ve dikkat çekmeyen bu özel güneş pilleri, Güney Kore'de bulunan Incheon Devlet Üniversitesi'nde geliştirildi.

Dünyanın ilk şeffaf yapıdaki güneş pillerini üreten üniversitedeki araştırmacılar, bu ürün için uzun yıllar çalışmalarını sürdürdü.

Güneş ışınlarını yakalayarak enerjiye dönüştüren bu özel sistemde yarı saydam malzemeler tercih ediliyor. Yarı saydam olan iletken tabakaların tamamen şeffaf olmasıyla kullanım alanı da genişeyecek ve başta gökdelenler olmak üzere birçok yapıda kullanılabilecek.

ŞEFFAF GÜNEŞ PİLLERİ NASIL ÜRETİLDİ?

Şeffaf yapıdaki güneş pilleri için bilim insanları, öncelikle yarı iletken olan titanyum dioksiti ele aldı. Toksin üretmemesi nedeniyle tercih edilen titanyum dioksit, yüksek optik şeffaflığa sahip bir başka bir yarı iletken olan nikel oksit ile birleştirildi.

Bu birleşmenin bir sonucu olarak da tamamen şeffaf yapıda olan güneş pilleri ortaya çıktı.